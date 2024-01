Un’isola ecologica per conferire i rifiuti

E’ attiva la nuova zona di flessibilizzazione all’isola ecologica di via della Vite a Vigarano Pieve. Un servizio aggiuntivo. Si possono conferire carta, plastica, indifferenziato sette giorni su sette, ventiquattro ore al giorno. "Sebbene Vigarano abbia iniziato da poco la raccolta differenziata – ha premesso il sindaco Davide Bergamini – è uno dei comuni più virtuosi con il suo 83,60%. Le persone hanno senso civico. Questo servizio potrà migliorare i dati ancora di più ed essere utile ai cittadini, soprattutto a chi ha case piccole e tenere in casa i sacchetti diventa problematico". Da qui un ringraziamento a Clara spa: "Le siamo grati – ha detto il sindaco –. Quando c’è un interlocutore giusto si arriva a risultati". "Si può conferire a qualsiasi ora – ha spiegato l’assessore Francesca Lambertini –. Per accedere alla zona di flessibilizzazione è necessario portare con sé, anche solo in versione digitale su smartphone, il codice a barre presente nella fattura del servizio gestione rifiuti di Clara. Bisognerà avvicinare la mano al lettore ottico fino a quando non emetterà una luce rossa, quindi avvicinare il codice a barre al lettore per bloccare la porta di ingresso. A questo punto sarà possibile conferire i rifiuti".