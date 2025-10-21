"Uniti da valori come stabilità e affidabilità"

L’intervento di Emilbanca sulle pagine dei quotidiano locali rafforza ulteriormente il rapporto di collaborazione, sempre più stretto tra la nostra Associazione di categoria e l’Istituto di Credito. Un’unione di valori fondanti come la stabilità e affidabilità: Confcommercio Ferrara compie tra pochi mesi, nel 2026, gli 80 anni di fondazione mentre Emilbanca festeggia il suo 130° di fondazione: traguardi prestigiosi che si raggiungono in termini di affidabilità e stabilità, a fianco dei propri associati e dei propri clienti, di attenzione e sensibilità concrete che hanno visto unite professionalità e competenze.

Senza tralasciare un altro capitolo importante che ci ha messo in diretto collegamento: la sensibilità alle Persone ed al Sociale, la diffusione capillare sui territori, cogliendo nel contempo i nuovi stimoli che vengono dalla società e dal mercato, nel nostro caso ad esempio con la nascita di nuove Federazioni sullo sport, i liberi professionisti, la cultura. Confcommercio crede fermamente nel valore delle relazioni umane e di quanto l’Associazione possa ne sul lavoro quotidiano collaborare in maniera complessiva alla crescita delle comunità, esattamente come si muove Emil Banca.

Non è quindi un caso ma una scelta precisa di portare avanti questa collaborazione nata nel maggio scorso con “80 per 80” proprio con l’obiettivo di dare voce ed evidenza alla imprese eccellenti in maniera trasversale con una storia da raccontare, e che siano nel contempo un presidio di corretta e serena socialità oggi più che mai necessario.

presidente Confcommercio