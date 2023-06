"Uniti per aiutare i vigili del fuoco Vogliamo acquistare un’autobotte"

Prima la Rappresentativa dei Carabinieri, secondi i Gentleman e terzi Gli amici del calcio. È questo il risultato del triangolare di calcio che si è tenuto venerdì scorso allo stadio ‘Decimo Preziosa’ di Copparo, nell’ambito dell’evento ‘Uniti per vincere’. Un pomeriggio in cui a trionfare però sono stati la solidarietà e il divertimento. Infatti, i fondi raccolti saranno destinati a favore del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo, per contribuire alla realizzazione dell’importante progetto di acquisto di una autobotte, indispensabile per interventi più efficaci, rapidi e sicuri. Ospite della serata, condotta da Gian Marco Duo, è stato Andrea Beghetto, calciatore professionista ex Spal, attualmente al Venezia, che ha consegnato una maglia autografata ai Vigili del Fuoco. Sul rettangolo di gioco sono scesi gli "Esordienti" di Rovigo Woman e Asd Copparo e i ‘Primi calci’ Asd Copparo, quindi Rappresentativa dei Carabinieri, Gentleman e Gli amici del calcio, che hanno onorato il campo per una causa davvero di grande rilevanza. Fuori dal terreno di gioco, che ha visto per la prima volta l’accensione delle nuove torri faro dell’impianto sportivo, l’animazione degli Insieme X Caso con Michele Boscolo, lo stand gastronomico, l’area bimbi & gonfiabili, l’esposizione dei mezzi dei pompieri. Sono intervenuti il sindaco Fabrizio Pagnoni e l’assessore allo Sport Bruna Cirelli, il comandante della Stazione Carabinieri luogotenente Giuseppe Zurlo, Andrea Mari, presidente dell’Asd Copparo, Fabio Gilli ed Elisa Arveda, capo e vicecapo del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo, Alessandro Zanella, presidente dell’Associazione Amici dei Pompieri di Copparo Onlus. Insomma, una grande festa per centrare un obiettivo: contribuire alla realizzazione del progetto di acquisto di un’autobotte.

Valerio Franzoni