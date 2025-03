Uniti per fermare la prescrizione: "Apre lo sportello, lo gestiamo noi"

"Invito i risparmiatori a non intraprendere nessuna causa civile in questo momento, l’obiettivo è quello di fermare la prescrizione per riuscire così ad accedere al fondo di garanzia dell’ammontare di 150milioni di euro senza franchigia in favore di Bper da parte della Banca d’Italia", Milena Zaggia, azzerata Carife, con Giovanna Mazzoni, componente della cabina di regia Fondo indennizzo risparmiatori, detta la linea da seguire, linea che riguarda 32mila correntisti, famiglie, anziani, imprese che vennero colpiti il 22 novembre del 2015 da un terremoto, il crac Carife.

Dopo l’incontro che si è svolto ormai alcuni giorni fa in Comune sono già arrivate centinaia di raccomandate da parte dei risparmiatori, raccomandante che danno forza all’iter per fermare i termini della prescrizione. Proprio in questa direzione verrà impresso un passo in avanti già nelle prossime ore. Verrà creato un nuovo punto di informazione e assistenza in via Boiardo 16, Ferrara. Martedì e giovedì sarà aperto dalle 10 alle 17. Si comincia martedì 25 marzo. "Sarà aperto a tutti – precisa ancora Zaggia –, verrà gestito proprio da chi vive questa ingiustizia". Ci sarà anche lei, insieme ad altri ‘azzerati’ per fare le pratiche, accelerare l’iter per raccogliere le raccomandate. L’obiettivo è quello di tagliare il traguardo delle 18mila raccomandate, un obiettivo ambizioso. Ma loro sono fiduciosi.

L’iniziativa, il nuovo punto informazione verrà illustrato lunedì nel corso di una conferenza che si svolgerà alle 16 nella Sala Zanotti, in Comune. Ci saranno gli avvocati Massimo Cerniglia e Alessandro Caponi, il dottor Alfonso Scarano, analista finanziario indipendente, Milena Zaggia e Giovanna Mazzoni, altri risparmiatori ex Carife, Riccardo Forni giornalista. Tra i temi che verranno affrontati, l’approfondimento della questione legata alla prescrizione e una proposta di nuovo impianto legislativo. Zaggia fa parte di un folto gruppo di volontari, risparmiatori traditi che si sono organizzati, dopo la tegola che è arrivata loro tra capo e collo. Non si contano le iniziative che hanno fatto in questi lunghi anni in tante città, a fianco anche di altri comitati che hanno pagato caro la fiducia messa nelle mani di alcune banche. Una battaglia infinita.

"Concentriamoci ora sull’iter per fermare la prescrizione, raggiungere questo obiettivo è già un grande traguardo", il suo appello. Il punto informazione e assistenza sarà gestito proprio da loro. "Da chi ha vissuto questa ingiustizia – sottolinea –. Con la sentenza della Cassazione 33416/2023 sono possibili altri 10 anni per il diritto al risarcimento dei danni solo se si interrompe la prescrizione entro il 22 novembre del 2025". Quelle parole, un altro appello, a mobilitarsi ancora.

Mario Bovenzi