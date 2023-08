'Uniti per Portomaggiore: Ripristinare la pista di pattinaggio e skate'

Il ripristino della pista di pattinaggio, nel quartiere africano. E’ il tema dell’interpellanza di Uniti per Portomaggiore, la coalizione dei partiti di centrodestra in consiglio comunale. La tesi del leader della destra portuense è che nella cittadina "sono emerse richieste da parte di numerosi giovani appassionati di attività sportive su rotelle, che vorrebbero la disponibilità di spazi per la pratica di pattinaggio e skate". Portomaggiore non è sguarnita di spazi per gli appassionati. Dice infatti Badolato: "Nelle vicinanze dalla piscina comunale esiste una pista per pattinaggio in disuso da anni: con un minimo intervento potrebbe essere ripristinata e, se adeguatamente attrezzata, dare risposta alle richieste di spazi che provengono da parte degli appassionati".