’Uniti per vincere’ allo stadio

Sport, intrattenimento, socialità e solidarietà. Sono questi gli immancabili “ingredienti” dell’evento benefico “Uniti per vincere”, giunto alla sua terza edizione. Al timone della manifestazione, l’Asd Copparo 2015 con la collaborazione di Associazione Amici Pompieri Copparo Odv, Pro Loco Copparo, Unpli, Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Copparo, Comando Compagnia dei Carabinieri di Copparo, con il patrocinio del Comune di Copparo. L’appuntamento è per venerdì 30 maggio. Dalle 18 prenderanno il via i due triangolari che vedranno protagoniste squadre Esordienti (sul campo in sintetico dell’antistadio) e Giovanissimi che si sfideranno sul campo principale. Dopo le premiazioni, la serata proseguirà con lo spettacolo della compagnia teatrale Insieme X Caso, l’intrattenimento musicale di Alex Mari che accompagneranno verso la partita serale che vedrà impegnate, dalle 20, le rappresentative dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. L’ingresso sarà libero.