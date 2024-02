Università a porte aperte. Il giorno delle matricole

L’Università di Ferrara si presenta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori con tre giornate di orientamento alla scelta dei corsi di studio. Unife Orienta, che si terrà oggi, domani e il 7 febbraio dalle 8.30 alle 13.30 a Ferrara Fiere Congressi (via della Fiera, 11), è l’appuntamento più atteso dalle future matricole interessate a conoscere i corsi di laurea e i servizi offerti da Unife. Un’opportunità per scegliere con maggior consapevolezza il proprio percorso di studi dopo il diploma.

Studentesse e studenti di quarta e quinta superiore potranno conoscere i corsi di studio offerti per l’anno accademico 2024/25, seguire le presentazioni per avere chiarimenti su modalità di accesso ai corsi, struttura didattica, sbocchi professionali, agevolazioni previste dal diritto allo studio, servizi a disposizione di studentesse e studenti e tanto altro ancora. Per rispondere alle domande e fornire informazioni, saranno a disposizione di studentesse e studenti docenti, manager didattici, tutor e addette/i di diversi servizi agli studenti di Unife. Ci sarà uno stand del Conservatorio Frescobaldi. "Capire quale sia il corso di laurea più idoneo a cui iscriversi per compiere il passaggio tra la scuola superiore e l’Università è un primo passo fondamentale per tutti coloro che intendono intraprendere il percorso universitario – afferma la Rettrice Unife Laura Ramaciotti –. Proprio per accompagnare le nostre future studentesse e i nostri futuri studenti in una scelta consapevole e ragionata, il nostro Ateneo ogni anno organizza Unife Orienta, l’appuntamento di orientamento più importante per le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori, insieme ai singoli Open day dei corsi di studio. Le tre giornate rappresentano un momento fondamentale di incontro e confronto diretto con il mondo universitario che consente loro di ricevere le informazioni utili per orientarsi, grazie alle presentazioni dei corsi di studio, agli stand informativi dei numerosi servizi offerti da Unife e alle opportunità di interlocuzione con docenti, manager didattici, tutor e personale di Ateneo". "L’iscrizione all’Università è uno di quei momenti in cui si finalizzano riflessioni, aspettative, confronti con amici e parenti, ma alle volte anche dubbi e timori – commenta il professor Stefano Alvisi, delegato alle attività inerenti all’orientamento in entrata –. Nelle tre giornate di Unife Orienta ci proponiamo di fornire alle studentesse e studenti informazioni utili riguardanti l’organizzazione dei nostri corsi di studio e i corrispondenti sbocchi occupazionali, offrendo un prezioso supporto per scegliere con maggior consapevolezza il proprio percorso universitario".