Università, caccia alla casa. Proprietari e inquilini si trovano: "Ecco l’alloggio per i fuorisede"

Un progetto che mette a disposizione case per gli studenti universitari. Si chiama ‘Contatto - Abitare Cooperativo, un sistema che va incontro alla necessità di alloggi per i giovani ‘fuori sede’ che si iscrivono all’Università di Ferrara.

I dettagli sono stati presentati ieri mattina nella residenza municipale. In sala l’assessore alle politiche sociali e abitative del Comune, Cristina Coletti, la rettrice Laura Ramaciotti, il prorettore ai Rapporti con gli studenti dell’Università di Ferrara Marco Luca Pedroni, la responsabile del Settore anziani della Cooperativa Cidas Milena Maltoni e la coordinatrice del Progetto ‘Contatto - Abitare Cooperativo’ Sabina Mucchi. "Un bilancio che mette in rilievo – spiega Coletti – gli ottimi risultati di questo progetto e conferma l’efficacia della collaborazione tra istituzioni. Attraverso questo progetto, Ferrara potrà essere sempre più attrattiva, grazie a maggior numero di alloggi per gli studenti". Lo spirito dell’iniziativa, nata da una proposta dalla cooperativa sociale Cidas che ha trovato il sostegno e la collaborazione del Comune e dell’Università degli studi di Ferrara, è quello di dare un valore aggiunto alla ricerca di casa nel segno delle relazioni sociali di reciproco sostegno tra generazioni diverse. Laura Ramaciotti, Rettrice dell’Università di Ferrara ha aggiunto: "Apprezziamo i primi risultati ottenuti con il progetto, che si è rivelato un’importante risorsa per i nostri studenti fuori sede. Il rinnovo della collaborazione con Cidas per il prossimo anno accademico è un passo naturale verso il rafforzamento di questa iniziativa, essenziale per il benessere e il supporto alla nostra comunità studentesca. Questa formula ha integrato e arricchito il ventaglio di azioni che il nostro Ateneo, assieme a partner istituzionali e del territorio, sta introducendo sul fronte del housing universitario, tema sul quale la nostra attenzione rimane alta". Quattro incontri fra cittadini e studenti candidati, due progetti di coabitazione avviati, quasi 150 persone interessate a aderire. È il bilancio del primo anno di attività di ‘Contatto - Abitare Cooperativo’, il progetto ideato da Cidas. La progettualità è sostenuta con 20mila euro dal Comune di Ferrara e con 20mila euro dall’Università degli Studi di Ferrara. Presentato a fine luglio 2023, nel primo periodo sperimentale sono stati coinvolti 185 potenziali portatori di interesse del territorio (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti del terzo settore, enti filantropici, reti associative, imprese sociali, farmacie, imprese, sindacati e patronati, enti di credito, istituti religiosi e Camera di Commercio). Così, sul sito del progetto www.progetto-contatto.it, sono arrivate 62 richieste da parte di cittadini interessati a diventare ‘ospitanti’ e 83 studenti in cerca di soluzione abitativa. Da qui sono state avviate con successo due esperienze di co-abitazione.

Mario Tosatti