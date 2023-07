Università e fuori sede Case libere agli studenti, la chiave è ‘Contatto’

Far incontrare cittadini ferraresi che hanno una stanza libera e studenti fuorisede che cercano casa. Questa l’idea di ‘Contatto’, progetto promosso dall’amministrazione comunale insieme a Cidas e all’Università di Ferrara. L’idea è favorire le condizioni per stimolare uno scambio intergenerazionale fra giovani e cittadini fragili a rischio emarginazione per contrastare la solitudine, e al contempo aiutare nella ricerca di un alloggio coloro che scelgono di venire a studiare a Ferrara.

La soluzione proposta è un cohousing con i residenti che, su base volontaria, mettono a disposizione un posto nella propria abitazione a fronte di un affitto mensile di 250 euro oltre ad un contributo come partecipazione alle spese delle utenze. Contatto è finanziato con un contributo da 20mila euro dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara e con 20mila euro da Unife. Come specifica Cristina Coletti, assessore alle politiche sociali: "Se da un lato gli studenti troveranno un valido aiuto per fronteggiare l’emergenza abitativa, dall’altro la valenza sociale è altissima. Condividendo la stessa casa gli ospitati aiuteranno nelle attività quotidiane e nelle faccende domestiche la loro nuova famiglia, stimolando uno scambio intergenerazionale volto al contrasto dell’isolamento sociale degli anziani e delle persone più deboli". Della stessa idea anche Daniele Bertarelli di Cidas. "Crediamo – dice – che sia un’opportunità di crescita sociale, economica e culturale per la città e che possa essere un’importante occasione, per molti cittadini ferraresi, di diminuire i costi connessi all’abitare, ma anche di vivere esperienze di relazione interpersonale". "Il 50% degli studenti è composto da fuorisede – spiega Lavinia Cavallini, responsabile della ripartizione segreterie e servizi agli studenti –. Da sempre l’università ha creato un afflusso di giovani a Ferrara e se ne assume meriti, ma anche oneri, con progetti che possano favorire il reperimento di una soluzione abitativa. Questa idea ci sembra socialmente molto bella e una soluzione che non dà risposte solo agli studenti, ma anche alle loro famiglie che sono spesso lontane, e sapere di affidare i loro figli ad un progetto che ha una serie di attenzioni soprattutto dal punto di vista umano credo possa dare anche maggiore sicurezza". Dopo aver raccolto le adesioni, che potranno essere inviate tramite il portale online dedicato, di studenti e ospitanti interessati alla coabitazione, un gruppo di lavoro formato da due care manager, un mediatore sociale e dei conflitti, uno psicologo e tre operatori esperti in tematiche connesse all’abitare e al target di riferimento verificherà le caratteristiche degli alloggi e l’idoneità degli stessi. Traccerà quindi i profili dei potenziali ospiti ed ospitanti e su questa base effettuerà le assegnazioni. L’équipe monitorerà costantemente l’iniziativa al fine di valutarne l’andamento e gli obiettivi raggiunti.

Lucia Bianchini