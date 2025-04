Università e talenti . La ricerca diventa storia, gli scienziati si sfidano

Fa tappa oggi a Ferrara, per il secondo anno consecutivo, Famelab Italia 2025, il talent internazionale dedicato alla ricerca scientifica, che vedrà le migliori giovani scienziate e i migliori giovani scienziati sfidarsi per comunicare in modo chiaro e appassionante la scienza in soli 3 minuti. Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, coinvolge oltre 30 Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione tra Psiquadro, coordinatore nazionale, e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la diffusione a livello globale. L’edizione ferrarese, coordinata dall’Università di Ferrara, è organizzata con Laboratorio Aperto di Ferrara, il Comune e la Fondazione Ecosister. Aspiranti divulgatrici e divulgatori si sfideranno oggi nella sede di Laboratorio Aperto di Ferrara (ex Teatro Verdi, via Castelnuovo 10). La preselezione è prevista per le 9.30 e la finale alle 20.30. A giudicare i talk, una giuria costituita da esperti nell’ambito della comunicazione, della scienza e delle arti performative. In soli tre minuti, le candidate e i candidati potranno mettere alla prova la loro capacità di trasformare la ricerca in una storia, coinvolgendo e intrattenendo giudici e pubblico, senza l’ausilio di slides o filmati e cercando di guadagnarsi il podio. I primi due classificati potranno accedere a una masterclass in comunicazione della scienza, in preparazione della finale nazionale, in programma tra settembre e ottobre. Il vincitore avrà accesso alla finalissima del concorso FameLab International, a novembre. "Siamo felici di ospitare a Ferrara una delle tappe selettive di FameLab. – afferma la Rettrice dell’Università Laura Ramaciotti –. La manifestazione promuove la cultura scientifica e incoraggia i talenti emergenti a esprimere il proprio potenziale".