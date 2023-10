Università, il fiore all’occhiello. Nasce il nuovo polo didattico: "Vittoria green per gli studenti"

Nel nome di Giorgio Zauli. Il nuovo polo universitario adiacente all’ospedale Sant’Anna di Cona è probabilmente il lascito più significativo della precedente governance di ateneo. Tant’è che la prima a riconoscerlo, ieri mattina nel corso dell’inaugurazione ufficiale, è stata la rettrice Laura Ramaciotti. Entrando nella nuova struttura – 5200 metri quadrati – si è proiettati nel futuro. La popolazione universitaria è entusiasta e profondamente eterogenea. Da Medicina a Scienze Infermieristiche, più in generale tutti i ragazzi che frequentano corsi medico-scientifici. L’orgoglio di cui Ramaciotti parla a più riprese è quello di aver "realizzato una struttura di questo tipo, a tempi record, in maniera sostenibile" e che "risponde alle esigenze di un ateneo in costante crescita".

Un po’ di numeri. Lo stabile ha 1.400 posti a disposizione nelle aule, per i ragazzi. Al piano terra si trovano i grandi spazi ariosi, che conducono all’aula magna che contiene 482 posti a sedere, due aule didattiche (una da 240 e un’altra da 190 posti), due sale studio e una palestra a disposizione di studenti e personale. La zona fitness sarà a disposizione anche della facoltà di Scienze Motorie. Salendo, al primo piano, due aule: una da 208 posti e un’altra da 52, un laboratorio di informatica con 63 posti, un laboratorio di simulazione chirurgica, una sala studio e una decina di uffici. Sotto il profilo strutturale, il nuovo polo è servito da due pompe di calore geotermico e la produzione di acqua calda sanitaria è ottenuta con un bollitore di accumulo alimentato da una pompa geotermia integrata dall’impianto solare. Ecco, questo è un altro punto di forza dello stabile. "Abbiamo realizzato una struttura cercando di corrispondere da un lato alle esigenze dei ragazzi e dall’altro a quelle di carattere ambientale". Poderoso è l’impianto fotovoltaico che ‘serve’ la struttura. Per la prima volta a Cona, si vedono le colonnine per la ricarica delle bici elettriche e le rastrelliere. Il costo dell’opera è cospicuo: 22,8 milioni, frutto di un cofinanziamento tra Unife e Mur. "Questo polo didattico – spiega Marcella Gargano, direttrice generale delle istituzioni della formazione superiore del Mur – rappresenta la concretizzazione di ciò che negli uffici del ministero personalmente avevo visto solo sulla carta. Il valore aggiunto di questa operazione è rappresentato dalla forte collaborazione tra istituzioni che si sono messe al lavoro per ottemperare alle istanze degli studenti e del territorio". Peraltro rispondendo a un’esigenza reale, che è rappresentata dalla carenza di medici. Per cui un polo di queste dimensioni che dà uno spazio ulteriore a questa facoltà e alla formazione di nuovi professionisti non può che rappresentare "un grande risultato". Ma a un grande risultato sottende sempre una grande visione. Quella di Zauli prima, appunto, coadiuvato nella sua operazione dalle due ‘colonne’ della struttura prima ancora che la struttura nascesse: le docenti Paola Secchiero e Tiziana Bellini. E, a proposito di integrazione istituzionale, sono la direttrice generale di Ausl e Cona, Monica Calamai e l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Coletti a suggellare la mattinata. "È un momento che va al di là dell’inaugurazione – spiega Calamai – e sarà importante che questo spazio, per la prima volta accanto all’ospedale, venga riempito di contenuti anche in considerazione della collaborazione tra Unife e le aziende sanitarie che si estende agli spazi di San Rocco. Anche questi, sono elementi fondamentali per l’attrattività del territorio". "Questo risultato – è la chiosa di Coletti – è stato ottenuto grazie alla collaborazione tra istituzioni. Il Comune c’è e pensiamo che il nuovo polo rappresenti un punto di eccellenza fondamentale, che risponde alle esigenze dei ragazzi e non solo".