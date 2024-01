Università, la classifica. Copertura del turnover. Siamo secondi in Italia: "Assunzioni pianificate"

L’Ateneo estense si distingue in eccellenza anche nell’ambito della copertura del turnover. Unife è la seconda università in Italia con una percentuale di turnover in crescita del 188% rispetto al 2022. Questo dato arriva da un’elaborazione fatta dall’università degli studi di Bergamo sulla base dei dati forniti del Mur che, di recente, ha distribuito i 1.835,76 punti organico in palio per lo scorso anno. Nota metodologica. Il punto organico indica la facoltà assunzionale concessa a ciascun ateneo per il turnover di personale sulla base di una serie di parametri di bilancio. Un punto organico equivale a un docente ordinario, 0,7 a un professore associato e i ricercatori – di tipo b e a – valgono rispettivamente 0,5 e 0,4 punti. I parametri per le assunzioni – è bene ribadirlo – prendono in considerazione le assunzioni effettuate sia tra il personale docente che non docente.

Il caso di Unife è interessante. A fronte di cessazioni avvenute nell’anno 2022 per 19,15 punti organico, l’Università ha ottenuto, nel 2023, 35,94 nuovi punti organico, con una percentuale di recupero del personale cessato che passa dal 121% del 2022 (su cessazioni 2021) al 188%, come detto in premessa, sulle cessazioni legate all’anno precedente. Questi punti organico potranno essere "spesi" a partire dal 2024. Il contingente assunzionale certificato dal decreto del Mur assicura all’Ateneo estense la possibilità di pianificare le proprie assunzioni e politiche del personale, coerentemente con gli obiettivi di sviluppo, individuati secondo un’attenta e complessa programmazione integrata, articolata secondo una logica a cascata: dal piano di mandato della rettrice, attraverso il piano strategico triennale che declina la visione politica in obiettivi di valore pubblico e strategie, arrivando infine al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), sempre tenendo conto dei parametri economici finanziari.

"Gli indici economico-finanziari dell’Ateneo di Ferrara – commenta la rettrice Laura Ramaciotti - godono di ottima salute ed è proprio su questi che si basa la distribuzione delle risorse al sistema universitario. L’oculata gestione del bilancio è alla base dei brillanti risultati in termini di facoltà assunzionali e ci consente di sostenere sia gli investimenti in corso, in termini di qualificazione degli spazi della didattica e della ricerca, nonché il loro ampliamento, sia l’adeguamento del corpo docente e di ricerca e dello staff dell’Ateneo al fine di raggiungere obiettivi che ci siamo posti". È significativo dare uno sguardo alla classifica generale. Prima di noi, c’è solo l’università di Milano (politecnico) che ha avuto una copertura di turnover quantificata in 218 punti percentuali. Al terzo posto a livello nazionale si colloca l’università del Piemonte orientale con il 165% di "copertura". Bologna è invece al decimo posto, con una percentuale del 114%. Ma torniamo a Ferrara. "Sempre il decreto ministeriale – osserva Ramaciotti - registra un ulteriore dato positivo sul fronte delle assunzioni dell’Ateneo, con un + 50% di finanziamenti per il personale da fonti esterne. Si tratta di fondi provenienti da soggetti pubblici e privati che, oltre a consentire un irrobustimento del personale Unife, sono segno della capacità dell’ateneo di sviluppare progettualità attrattive e rispondenti alle necessità del tessuto imprenditoriale e delle istituzioni pubbliche e private".