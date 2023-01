Universitari, famiglie e lavoratori "Annunci ’bruciati’ in poche ore"

di Federico Di Bisceglie La speranza non abita più qui. Tanto meno quella di affittare un appartamento in centro. I centralini telefonici delle agenzie immobiliari sono bollenti. E la risposta è più o meno sempre quella: "Scusi, ma al momento non ci sono affitti disponibili". Lo stesso scenario che si ripete anche nelle caselle di posta elettronica. Centinaia di email con richieste che giacciono. "Ci sono liste d’attesa lunghissime". Quasi si dovesse strappare il numerino dalla colonnina, come al supermercato per i salumi. "Il mercato degli affitti –spiega Massimo Vitali, immobiliare Domus – è ’viziato’ dalla scarsissima offerta. Ci sono talmente tante persone che chiedono una locazione che, quando si libera un immobile, non lo pubblicizzo neanche: chiamo direttamente il cliente che sta aspettando da più tempo". Lo spartito che suonano gli agenti immobiliari della città è più o meno lo stesso. Il caso di Raffaele Pollinzi è emblematico. "Pochi giorni fa – racconta l’agente – ho pubblicato l’annuncio di una casa in affitto. Peraltro con un canone non certo basso. Ebbene, dopo un’ora, ho ricevuto più di quindici richieste". Il target di clientela, al di là degli studenti, è composto per la maggior parte da "famiglie, giovani coppie che magari...