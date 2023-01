"Uno dei grandi eventi in Emilia-Romagna"

"L’anno scorso era quello della scommessa post pandemia dove chi ama davvero il Carnevale ha dimostrato quel giuramento d’amore, tenendo duro – ha aperto il sindaco Edoardo Accorsi – ora torniamo a fare un grande Carnevale nel periodo giusto del calendario. Come Comune siamo orgogliosi e contenti di stare al fianco della manifestazione, continuando a investire risorse economiche ed umane per questo che il grande evento della nostra città in una Regione migliore esempio in Italia per grandi eventi. Investiamo soprattutto culturalmente e qualche giorno fa eravamo a Roma con alcuni altri sindaci per candidare i nostri carnevali come patrimonio Unesco e abbiamo avuto la notizia che il Ministero farà il francobollo celebrativo per il carnevale di Cento e gli altri storici italiani, con la nostra città che dunque girerà per il mondo. Auspico che sia un grande anno per il carnevale e che si abbandoni la miopia di vederne solo un investimento di qualche giorno". Poi l’assessore regionale. "Questo Carnevale fa parlare della comunità centese, attira tanta gente, dà vita alla città – ha detto Paolo Calvano – un grande evento con tante sfaccettature e che negli anni, guardando i carri in sfilata e la loro evoluzione c’è il racconto della storia del nostro Paese ed è davvero un grande fatto culturale. L’anno scorso c’era in corso un iter perché questo carnevale non fosse affidato alla volontà regionale del momento ma il suo ruolo fosse riconosciuto attraverso una legge della Regione che sostenesse i carnevali a partire da quello di Cento ed ora questa legge c’è, ascoltando la richiesta del sindaco Accorsi, di Ivano Manservisi e di tutti quelli che vogliono bene a questa manifestazione. Il Carnevale di Cento è uno dei grandi eventi dell’Emilia Romagna. Penso che Cento, col Carnevale e città tra i motori pulsanti della nostra realtà economica, sociale e territoriale, possa tornare ad avere un ruolo centrale nelle politiche della nostra Regione. Tenetevi stretti il vostro carnevale perché vi rende famosi in tutto il mondo". Intervenuti anche Giorgio Zecchi, presidente della Fondazione Teatro Borgatti e l’assessore alla cultura Silvia Bidoli. Presenti anche i sindaci di Bondeno, San Giovanni in persiceto, Castello d’Argile e premiati gli imprenditori Alberto Pivetti, Ugo Poppi, Domenico Zizza e Nicola Barbieri.

l.g.