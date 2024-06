Uno, due, tre. Tempo di filastrocche. Così i bambini conquistano il podio

Grande successo per le premiazioni del concorso narrativo ‘Uno, due, tre, filastrocche per me e per te’. Ecco i premiati dell’iniziativa della Federazione Italiana delle scuole materne (Fism) di Ferrara che si è svolta nella biblioteca di Casa Niccolini di Ferrara.

In apertura i saluti di Biagio Missanelli, presidente della Fism di Ferrara, Grazia Maria De Rubeis, dirigente del Servizio Biblioteche e Archivi del Settore Cultura e Turismo del Comune, di Alice Schiesaro coordinatrice pedagogica e referente del Comune, Domenico Urbinati e Anna Tassinari rispettivamente dirigenti dell’Ic di Copparo e dell’Ic Guercino Cento. "Da anni si collabora con le iniziative Fism – ha affermato De Rubeis – e la scelta di Casa Niccolini per le premiazioni del Concorso dimostra che la biblioteca resta punto di incontro tra scuola bambini, ragazzi, famiglie, associazioni e cittadini". Le scuole che si sono aggiudicate i primi posti hanno ricevuto premi a sostegno della didattica, per un valore complessivo di 2000. Primo premio – Scuola dell’infanzia FISM Maria Bambina di S. Bartolomeo in Bosco – “L’ape ronza ronza” dei bambini e dell’insegnante Catia Gianisella. Secondo, nido Fism S. Vincenzo – “La storia di Orso” dei bambini del nido e delle educatrici Silvia Bacchelli e Carmela Sofia De Vicentis. Primo premio, scuola dell’infanzia Neruda del Comune di Ferrara -“Noi siamo giocasport!” , Renata Vecchiatini.

Secondo, scuola dell’infanzia San Vincenzo – ‘Il gioco delle stagioni’, insegnanti Giovanna Sbeghen, Maria Chiara Palazzi. Primo premio, scuola statale di Zocca - Ic Copparo – “Filastrocca gioca giocosa”, insegnanti Giulia Zoso e Marzia Barboni. Secondo, scuola dell’infanzia Fism Sacro Cuore – S. Agostino – “Guardami” - dei bambini e dell’insegnante Clarissa Pizzotti. Terzo, Polo d’infanzia Fism Serena – Tresigallo – “Giocare insieme è molto bello” – dei bambini e dell’insegnante Roberta Trazzi. Premi speciali. Polo d’infanzia Fism, San Giuseppe – Corporeno - ‘I quattro elementi e il

bambino con i poteri’, insegnante Lisa Bandiera; scuola statale Alighieri - Istituto comprensivo Guercino di Cento – “La neve”, insegnanti Elena Alberghini, Maria Saletti, Francesca Conti.