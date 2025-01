Uno logo speciale e una serie fotografica sulla farina: Molini Pivetti festeggia i 150 anni

Molini Pivetti celebra i 150 anni dalla sua fondazione, per opera di Valente Pivetti, che a Renazzo dette vita a un piccolo molino a vapore per la macinazione del grano tenero nel 1875. Da allora, l’azienda è divenuta una grande realtà imprenditoriale, che oggi conta tre stabilimenti produttivi, sei centri di stoccaggio, tre laboratori di ricerca avanzati e una capacità produttiva annuale di 245mila tonnellate di farina.

In questi 150 anni, Molini Pivetti ha trasformato il piccolo molino iniziale in un protagonista del settore, tanto nel mercato nazionale quanto in quello internazionale, esportando l’eccellenza della farina in Europa, Nord e Sud America, Medio ed Estremo Oriente. Per questo importante traguardo, l’azienda ha scelto di creare un logo speciale e di raccontarsi attraverso una serie fotografica unica, ‘Farina in Opera’, realizzata dal fotografo Simone Bramante (alias Brahmino). Si tratta di immagini che raffigurano il territorio, la conoscenza e la trasformazione, catturando, con speciali effetti cromatici, l’energia vitale che dal chicco diventa farina.

Trasformare un chicco di grano in farina è quello che Molini Pivetti fa da 150 anni, grazie alla stretta alleanza con gli agricoltori, alla collaborazione con gli esperti e a una capacità di innovare che continua da cinque generazioni. Il rinnovamento dell’immagine aziendale e la creatività di ‘Farina in Opera’ testimoniano come Molini Pivetti sia capace di evolvere facendo della qualità un valore imprescindibile, per rispondere alle esigenze di una clientela diversificata e affrontare le sfide della sostenibilità, guardando al futuro e al benessere delle generazioni.

Per questo, il 2025 si apre a gennaio con un fitto calendario di appuntamenti fieristici per Molini Pivetti, che incontrerà i professionisti dell’arte bianca per supportarli come un partner strategico, rivolgendosi ad industrie, distributori, ristoratori, piccoli e grandi laboratori artigianali, consumatori. Il 15 e 16 gennaio, Molini Pivetti sarà a Marca by BolognaFiere. Allo stand B123-C122, Hall 25, l’azienda presenterà tutta la gamma delle farine indirizzate ai consumatori. Al Sigep, in programma alla Fiera di Rimini dal 18 al 22 gennaio, l’azienda accoglierà i visitatori allo stand 147 – Hall D5, offrendo la propria competenza ed esperienza.