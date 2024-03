Uno scatto per gli amici animali

L’amore per il proprio amico a quattro zampe protagonista del concorso fotografico ‘Gat un can 2024’. L’appuntamento, a cura della Pro Loco di Pontelagoscuro con il patrocinio del Comune, nato da un’idea di Luigi Cirelli (a cui è dedicata l’edizione 2024), è giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Nella mattinata di ieri sono stati presentati i dettagli e il programma del concorso. All’incontro sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, il presidente della Pro Loco Pontelagoscuro Giovanni Pecorari, i referenti delle associazioni Francesco Mancini (Dog in Black), Laura Pasquali (Tana Liberi Tutti), Francesca Guidetti e Rosarita Govoni (Gata), Giovanni Checchi (Enpa) e Albina Cecchi, moglie di Luigi Cirelli, ideatore del concorso. "Una bella iniziativa – ha spiegato l’assessore Alessandro Balboni – che sensibilizza l’attenzione verso i nostri amici animali domestici. Non potevamo sottrarci dal sostenere questo concorso fotografico che vede coinvolte diverse associazioni che assistono gli animali sul territorio. Un grande ringraziamento per quanto fanno".

La nobile finalità del concorso è quello di aiutare e sostenere l’associazionismo che si dedica durante tutto l’anno alla cura dei cani e dei gatti. I partecipanti dovranno versare una quota d’iscrizione, che poi sarà devoluto, al netto delle spese, alle associazioni. L’iniziativa vede anche il coinvolgimento di attività commerciali locali. Le foto raccolte verranno poi esposte dal 20 aprile al 5 maggio, in una mostra allestita nella sala Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro. Nel suo intervento Pecorari ha ricordato che "si tratta di un concorso che negli anni ha riscosso una crescente partecipazione ed interesse. Nell’ultima edizione 2023 sono state esposte 109 fotografie e le schede depositate nell’urna oltre 430. I voti popolari sono integrati dai voti espressi da una giuria tecnica". Durante l’esposizione, i visitatori potranno votare la foto più bella del cane e del gatto, lo scrutinio e classifica finale sarà pubblicata nella giornata finale di domenica 5 maggio dalle 15.30. Un’occasione che vedrà la proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi. I due primi classificati riceveranno anche un ritratto ad acquerello del cane e del gatto opera dell’artista pontesana Letizia Minotti. Una novità di quest’anno, al concorso ‘Gat un can’ verrà assegnato anche un premio speciale intitolato ‘6 zampe’, dedicato alle più belle foto contenenti cane o gatto insieme a una persona. Le iscrizioni scadranno il 5 aprile.