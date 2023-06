Uno scoglio per le imprese "Il raccordo per l’A13, strozzatura allo sviluppo"

Per le imprese e il territorio la Ferrara Mare come altre arterie – Romea e Cispadana dei desideri mai realizzati – rappresentano una strozzatura, un imbuto che finisce per frenare aspirazioni e sviluppo. Da Poggio Renatico al Delta, una sola è la voce delle aziende che chiedono di sciogliere questo nodo ormai denso del fumo dei cantieri, incrostato delle eterne lentezze di improvvise strettoie, cartelli, deviazioni dove si incanala quello che dopo tutti questi anni è il senso d’impotenza.

Via Massafiscaglia, località Denore. Marco Grillanda, titolare della carpenteria che porta il nome della sua famiglia, lo dice in modo chiaro. "Non ho in tasca soluzioni per questa vicenda che sembra non avere fine, la nostra soluzione è quella di evitarla, di bypassarle la Super pur di non finire in coda, in qualche buca con i mezzi". E così, ad oltre 50 anni dalla data di fondazione dell’azienda, per raggiungere il casello e l’autostrada fanno percorsi secondari, lungo statali e provinciali. Un paradosso per un’impresa che conta tre generazioni, che sta investendo, che fa lavorare una quarantina di dipendenti. E che già a settembre aprirà il cantiere per il nuovo stabilimento che sorgerà a Tresigallo. "Ci crediamo, speriamo magari che quando toglieremo il nastro non saremo di nuovo qui a parlare di una strada ridotta in queste condizioni" dice il titolare della carpenteria Grillanda che nasce tanti anni fa – correva l’anno 1966 – dalla trasformazione dell’attività di fabbro iniziata da Ottavio Grillanda. Il figlio Giancarlo decise di dare un’impronta diversa all’azienda non più realizzando prodotti in legno, ma questa volta in ferro. Pian piano le lavorazioni si differenziavano e incrementavano seguendo le esigenze di mercato, acquisendo padronanza e conquistando altri settori. Tra questi, la produzione di serramenti in alluminio e ferro, lavorazione di lamiera e carpenteria metallica, anche la progettazione e costruzione di due macchine per la raccolta delle piantine delle fragole. Una bella storia, che testimonia la forza della nostra imprenditoria che va avanti comunque in una provincia dalla viabilità sconnessa e scollegata. Un altro esempio, all’altro estremo. Siamo a Poggio Renatico, alla confluenza di quell’unico pezzo di Cispadana che ha visto la luce. A parlare è questa volta Luca Boscherini, di Elenos Group. Una multinazionale. Dal 1977, sono più di 40mila i trasmettitori Fm installati in più di 100 paesi. Elenos è leader mondiale nella produzione di trasmettitori Fm all’avanguardia. Un’azienda globale con uffici e strutture di supporto in Europa, Nord America e Asia. Nella nostra provincia la sede si trova a Poggio Renatico.

Dice Boscherini: "La Ferrara Mare? Un ostacolo allo sviluppo di una provincia. Al suo turismo. Un brutto biglietto da visita. Un’impresa servire i nostri clienti che si trovano nella zona a ridosso della costa. Un collegamento che alla fine, paradossalmente, si rivela un problema. Anche per i nostri dipendenti che arrivano ogni giorno al lavoro dai paesi che si trovano lungo quell’asse. Arrivare in azienda, partire sapendo che davanti a loro ci sono quei 40 chilometri di rattoppi, ‘salti’ e slalom è una mazzata. Sembra incredibile che una provincia come quella di Ferrara, in Emilia Romagna, nell’anno 2023 debba essere qui a cercare di capire cosa fare per sistemare una strada, che a causa delle buche le auto finiscano lungo il ciglio con le gomme a terra, danneggiate. Assurdo. No, non è proprio un bel biglietto da visita".

Mario Bovenzi