Uno sguardo al futuro . Ferrara-Costa azzurra, presentato il progetto: "Pubblicità e turismo"

Ferrara aderisce al progetto ’10 Comuni’, presentato al Comune dalla Camera di Commercio italiana Nizza Sophia Antipolis Costa Azzurra per la promozione turistica della città nel mercato estero francese. Lo ha deciso la Giunta, su proposta di delibera dell’assessore al Turismo Matteo Fornasini. "Il progetto mira a promuovere il turismo e il marketing territoriale dell’Italia, in particolare verso la Francia e il Principato di Monaco. Le attività previste includono la creazione di contenuti promozionali, la condivisione su diversi canali di comunicazione, l’assistenza linguistica, la pubblicazione su radio, TV e testate giornalistiche francesi, nonché la sponsorizzazione di eventi e la distribuzione di materiale promozionale". L’adesione al progetto prevede il pagamento della quota annuale di 6mila euro, e la delibera approvata favorevolmente da tutti i presenti, prevede l’impegno di tale importo a valere sul bilancio 2024 del Comune. "Ferrara aderisce al progetto – aggiunge Fornasini – su proposta della Camera di Commercio di Nizza e della Costa Azzurra, iniziando così a investire su uno dei due mercati di opportunità su cui la città, dal punto di vista turistico e attrattivo, può potenziarsi".

"Se la Germania, l’Austria e la Svizzera sono tra i paesi che più attirano turisti nella nostra città, quello della Francia si attesta come un nuovo mercato per Ferrara, finora poco esplorato, su cui intendiamo affacciarci, come sta avvenendo anche per la Spagna, – chiude Fornasini – dove da poco siamo intervenuti presenziando per la prima volta con uno stand, insieme alla città di Comacchio, presso la fiera internazionale del Turismo Fitur di Madrid che ha riunito realtà da oltre 150 paesi dal mondo".

Nello specifico, le azioni oggetto del progetto “10 Comuni” saranno dedicate alla creazione continuativa e costante di post e di articoli per la promozione turistica attraverso un percorso a puntate concordati tra la Camera di Commercio francese e il Comune di Ferrara. Verranno condivise campagne pubblicitarie e contenuti, campagne social ed itinerari ad hoc; verranno realizzate interviste su radio e tv e pubblicazioni sulle principali testate della Costa Azzurra e nazionali per un’intera annualità; verrà creato un punto informativo a Nizza e ci sarà una distribuzione del materiale promozionale in punti strategici del territorio; Ferrara come destinazione turistica sarà presente anche sulla App dedicata e sulla guida turistica “Visitez l’Italie”, con la creazione di un percorso per la scoperta della città estense e del suo territorio (itinerari, attività, gastronomia, ospitalità).