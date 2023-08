Uno spazio dedicato al ricordo di mio padre Ne sarebbe stato felice

di Daniele Ravenna

Il “Resto del Carlino” nei giorni scorsi ha pubblicato un articolo di Andrea Rossi che, nel quadro di un acceso dibattito sul Parco urbano intitolato a Giorgio Bassani, ricorda con parole di grande stima – di cui molto lo ringrazio – mio padre Paolo Ravenna (per tanti anni presidente della Sezione ferrarese di Italia Nostra), che al Parco urbano ha dedicato una delle grandi battaglie civili per il bene della città che hanno contrassegnato tutta la sua vita.

Devo però intervenire, in quanto diretto testimone, laddove l’articolo giudica “scandaloso” che il ricordo di mio padre sia affidato a uno “slargo”, termine asseritamente sciatto su cui Italia Nostra non avrebbe obiettato nulla.

Ebbene, la proposta di intitolare a mio padre il piccolo spazio lungo corso Ercole I d’Este venne proprio dalla Sezione ferrarese di Italia Nostra e io l’ho subito sostenuta con entusiasmo, nella certezza che mio padre ne sarebbe stato felice. Non ho infatti alcun dubbio che lui – pur così schivo – sarebbe stato profondamente commosso all’idea di venire ricordato dalla sua amata città in un luogo talmente carico di valori e suggestioni storici, letterari, estetici ed anche affettivi, a un passo dal Palazzo dei Diamanti (un’altra sua battaglia, quella del cornicione in cotto da non imbiancare!), dal mitico Quadrivio rossettiano (legato fra l’altro al nome del suo grande amico Bruno Zevi) e in vista delle Mura (l’impegno della vita di mio padre e forse il suo più bel dono alla città) e del Parco urbano.

E io sono personalmente grato alla città per aver subito accolto e attuato la proposta di Italia Nostra. Quanto alla denominazione di “slargo”, ricordo bene che furono gli uffici del Comune a spiegarci che, in conformità alle regole fissate dall’Istat per le denominazioni degli spazi pubblici, quello spazio poteva essere chiamato “slargo”, ma non “largo”. E, da giurista, ne ho preso atto in nome del rispetto delle regole.