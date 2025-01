Uno spazio di ascolto per i caregiver: "Valorizzare chi si prende cura degli altri"

Ritorna "Storie di vita e storie di cura", organizzato dall’Azienda Speciale Servizi alla Persona dell’Unione Terre e Fiumi e rivolto a chi assiste al domicilio familiari o persone care non autosufficienti svolgendo un ruolo di caregiver. Il percorso propone uno spazio di ascolto creativo e rigenerante, capace di valorizzare le storie e le relazioni di chi si prende cura. Si tratta di un ciclo di quattro incontri: giovedì 20 febbraio, 20 marzo, 10 aprile e 22 maggio, dalle 10 alle 12. Gli appuntamenti sono condotti da Micol Brunelli e si svolgono nella sede di Assp, in via Mazzini 47 a Copparo. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: 0532-871610; 335-7860974; iscrizione obbligatoria allo 0532-871610.