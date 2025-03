"Uno spazio pubblico nella città per Craxi. Bene ha fatto Levato"

Caro Carlino, ho letto con attenzione le vicende della proposta presentata dal consigliere Levato per Forza Italia ed approvata dal consiglio comunale volta ad attribuire al presidente Craxi uno spazio pubblico nella nostra città. Ricordo la visita del presidente Craxi a Ferrara nel freddissimo sabato 12 gennaio 1985 quando, dopo aver inaugurato il Palazzo di Giustizia in via Borgoleoni, incontrò i capigruppo in consiglio comunale tra cui il sottoscritto. Ricordo che l’assessore Agostino Serravalli aveva scommesso con il vicesindaco, Avv. Silvio Carletti (futuro Presidente dell’allora solida Carife), che Craxi fosse alto come il sottoscritto, chiedendomi di avvicinarmi nel momento in cui mi avrebbe stretto la mano. Vinse il vicesindaco per almeno 10 centimetri di differenza a vantaggio di Craxi. In quell’occasione sia Soffritti che Carletti chiesero d’interessarsi presso l’allora Ministro ai Beni Culturali On. Nino Gullotti per il sostegno alla Legge Speciale (bipartisan) per il restauro delle Mura Estensi e prima di partire lasciò questa battuta: “Vorremmo tutti abitare a Ferrara”. La Legge Speciale sulle Mura venne approvata dal Parlamento e le Mura Cittadine furono restaurate ed oggi sono fruibili quotidianamente da tutti i ferraresi. Questo fu una grande occasione per Ferrara grazie anche a Craxi e a Gullotti. Quest’ultimo spesso dimenticato dai politici ferraresi tanto che nessuna menzione fu fatta né per lui, né per Craxi nel lontano 1999 in occasione della visita alle Mura Cittadine dell’allora Ministro On. Giovanna Melandri. Mi ha fatto piacere che l’amico e collega Levato l’abbia, invece, ricordato nel suo intervento. Erano tempi in cui i politici con lungimiranza guardavano avanti, oltre le appartenenze ideologiche. Penso, per esempio, al Patto di Sviluppo per Ferrara stipulato tra Comune (sindaco Soffritti), associazione Industriali (Presidente Saini), Camera di Commercio (Presidente Guzzinati). Fu proprio per questo che in quell’anno il Partito Liberale Italiano, che rappresentavo in consiglio comunale, si astenne sul bilancio preventivo del Comune assieme a repubblicani e socialdemocratici, lasciando il solo voto contrario alla Dc (capogruppo Dario Franceschini) e al Msi (capogruppo Alberto Balboni). Auspico, pertanto, che sia sviluppata la proposta dell’amico e collega Levato e che la città ricordi anche il ministro Gullotti, del quale sono stato un affezionato nipote.

Dott. Giuseppe FersiniEx capogruppo Pliconsiglio comunale di Ferrara