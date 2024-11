Uno spettacolo crudo e intimista per parlare del "ritiro sociale"

Un vaiggio intenso e crudo nel mondo del ritiro sociale. È quanto verrà messo in scena con lo spettacolo “Fuori” oggi alle 15 alla Sala Estense.

L’evento è realizzato dal Dipartimento Sanità Pubblica e la Prefettura di Ferrara all’interno del Protocollo d’Intesa per la Prevenzione e la Lotta dei fenomeni del Bullismo e della Devianza Giovanile. Lo spettacolo nasce per attuare una riflessione sul ritiro sociale, un fenomeno complesso che sta dilagando e riguarda circa 100.000 giovani in Italia. All’evento interverranno i professionisti delle Aziende Sanitarie ferraresi e, al termine, vi sarà un dibattito, aperto al pubblico, alla presenza dei professionisti sanitari e degli attori della compagnia.

Sul palco c’è una porta. E dietro quella porta, che mai verrà varcata, c’è Stefano, un ragazzo che ha deciso di ritirarsi da tutto. A parlargli saranno coloro che sono rimasti fuori dal suo mondo e dai suoi affetti. Lo spettatore viene proiettato nella difficile situazione di chi si trova a convivere con la scelta del ritiro sociale. Una messa in scena cruda e intimista, grazie alla quale gli attori ricostruiscono le complesse dinamiche familiari, in un viaggio tra frustrazione, perdita di certezze e inadeguatezza. Cipiesse è un gruppo di educatori che accompagna e sostiene le persone che si trovano a vivere situazioni di disagio. Da Cipiesse, nel 2016, è nata la compagnia teatrale Barnaut, che mette a valore le competenze accumulate negli anni dagli operatori della cooperativa in progetti di teatro educativo. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.