Uno spettacolo dei ragazzi sull’arte di crescere

Si è concluso con grande successo il ciclo di laboratori teatrali "L’Arte di Crescere", un percorso che ha visto i partecipanti, delle fasce ‘kids’ e ‘teen’, impegnati in venti appuntamenti ricchi di emozioni e crescita. I ragazzi, sotto la guida attenta e appassionata dei docenti Helena Braga e Andrea Rivelli, attraverso il Cosquillas Theatre Metodology, hanno saputo esplorare le proprie emozioni e costruire insieme un’esperienza di benessere condiviso. Il cammino è terminato con la realizzazione collettiva di uno spettacolo, unico, simbolo del viaggio di crescita intrapreso, che è stato portato in scena al Teatro "De Micheli": lunedì "La consapevolezza di essere unici", e martedì "Il teatro a modo nostro". "È semplicistico definire quello di Cosquillas Teatro un "laboratorio teatrale": è molto di più – ha affermato l’assessore alla Cultura, Francesca Buraschi -. È un percorso di crescita durante il quale i giovani e giovanissimi imparano a conoscere sé stessi, a superare le proprie paure, a rapportarsi con gli altri e molto altro ancora". Ha esordito quest’anno l’esperienza "For Teen".