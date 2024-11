"Uno spettacolo fra commedia e thriller"

Aprirà, stasera alle 21, la stagione di prosa del Teatro Nuovo ‘Gli Insospettabili’, lo spettacolo dei due big Claudio Gregori (Greg) e Fabio Troiano. Dalla Melevisione a Riis e Squadra Antimafia, passando per i premi, la candidatura al David e l’aggiudicarsi il Delfino D’Oro, Troiano sarà in questo giallo pieno di colpi di scena e comicità inglese.

Troiano, era già stato a Ferrara?

"No, è la prima volta che vengo in città e la mia più grande aspettativa è che il pubblico reagisca bene allo spettacolo".

Cosa ci può raccontare?

"Lo show è un adattamento della pièce teatrale di Anthony Shaffer, da cui sono stati tratti due film. Prima di essere chiamato per fare questo spettacolo, avevo già visto quello con Jude Law e Michael Caine. Ci sono due classi sociali differenti, un grande scrittore aristocratico e un parrucchiere che, pare, gli abbia rubato la moglie. Con la scusa apparente di contendersi la donna, i due vogliono prevalere l’uno sull’altro. È una commedia ma anche un thriller, in cui due grandi narcisisti lottano fino a privarsi del sentimento più nobile che possa esistere: l’amore".

Testo del 1978, è ancora attuale?

"Sì. Il giallo, di cui cronache e tv sono piene, e il narcisismo sono attuali. Far prevalere il proprio ego, voler mostrare di essere meglio degli altri. C’è grande attualità in questi temi, sebbene io non mi senta vicino al personaggio di cui vesto i panni".

Come è riuscito, allora, a interpretarlo?

"Il gioco dell’attore è andare e fare qualcosa che magari non ti appartiene, cercare delle sfumature che in altri modi non avresti mai la possibilità di esplorare. Si studia, si indaga, ci si fa un’idea del personaggio e gli si dà vita. La cosa più interessante del mestiere dell’attore è ciò che c’è prima di arrivare a salire sul palco, la fase creativa. E poi il piacere finale di mettere in scena ciò che hai costruito".

Cosa le dà di più il teatro rispetto a tv o cinema?

"Il teatro è il luogo in cui ciò che accade, accade in quel momento e mai più uguale. Repliche, luoghi e pubblico diversi. Anche io sarò diverso, così come lo sarà Greg".

È lontano dalle scene da un po’, c’è qualche novità?

"Ci sono dei periodi in cui si vuole fare sempre più cose e altri in cui ci si deve prendere tempo per poi ricominciare. Ora sto girando una serie Tv per la Rai che andrà in onda in primavera. Ma non posso ancora dire nulla".

Laura Guerra