Uno spettacolo oltre le barriere: "Il teatro per superare la disabilità"

I disabili della Coccinella Gialla Anffas utilizzano il teatro per urlare il loro bisogno di non essere giudicati e ribadire il loro posto attivo nel mondo. Un nuovo spettacolo che sarà in scena domani sera alle 21.30, sul palco in piazza Guercino, scegliendo la forma teatrale e i benefici che riesce loro a portare, dal titolo ‘Il mio posto è nel mondo’.

"Come in ogni altro nostro lavoro il punto di partenza è dato da qualcosa che fa realmente parte della nostra vita, perché nel nostro teatro è fondamentale esperire prima di pensare ad una eventuale messa in forma - spiega Federica Malavolti di Anffas, educatrice che segue il progetto - In questo in particolare ci siamo concentrati su una sensazione che almeno una volta ognuno di noi ha provato: quella di non sentirci mai nel posto giusto, ossia quella di sentirci nel posto sbagliato al momento sbagliato. Da qui una domanda: esiste un posto giusto o siamo noi che dobbiamo cercarlo dentro di noi? Per avere la conferma, procedendo nella nostra ricerca, che non c’è un posto meglio o peggio di un altro e che noi andiamo bene così come siamo. Ecco allora la consapevolezza: il nostro posto è nel mondo".

Sono coinvolti in questa transizione scenica 17 persone, tra residenti ed operatori di Coccinella Gialla e sul palcoscenico c’è anche Salvatore Ladiana, teatroterapeuta che opera nell’hinterland milanese e che da qualche anno ha scelto di collaborare con la bella struttura centese donando il suo prezioso supporto.

"Quando parliamo di residenti della struttura, parliamo di persone adulte con disabilità differenti - prosegue Malavolti - Quello che vogliamo comunicare al pubblico è la nostra volontà di non giudicarci, di volerci bene per ciò che siamo. Senza arrenderci passivamente a ciò che ci succede, ma con la consapevolezza che stiamo facendo del nostro meglio. Uno degli obiettivi del teatro in cui credo è poter essere davvero noi stessi, senza maschere. A differenza di ciò che si è portati a credere, nel nostro teatro non si recita: nel nostro teatro si è. E possiamo esserlo perché il gruppo non è giudicante, perché quello che succede nel setting è protetto. Questo già di per sé ha una grandissima valenza educativa".

Ecco perché portano sul palcoscenico le loro verità. "Perché nel nostro teatro non è prevista la falsità - conclude - Uno dei miei attori una volta mi ha detto: ’il nostro è il teatro della non bugia!’. Per noi portare in scena noi stessi è darci un’opportunità, è regalarci un momento prezioso, che ci fa stare bene. E che, nonostante qualche lacrima, fa star bene anche il nostro pubblico. Il mio lavoro e quello dei miei colleghi è quello di rispettare tutti".

Laura Guerra