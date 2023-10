"Uno spettacolo per dire no al femminicidio"

Codigoro contro la crescente piaga del femminicidio, lo hanno espresso il sindaco Alice Zanardi e l’assessore alle pari opportunità, Graziella Ferretti, nella conferenza stampa in biblioteca, per presentare le tante e diversificate iniziative. Dai 10mila sacchetti con lo slogan contro la violenza alle donne ed il numero nazionale antiviolenza ai segnalibri con lo stesso logo, ai 4 appuntamenti per questo meritorio obiettivo. Per i prossimi 3 martedì, alle 15,30 in biblioteca si parlerà dell’aiuto alla donna per combattere la violenza di genere, al ’Cyberstalking’ con un’esperta della Polizia Postale, chiudendo il 14 novembre con esperti neurologici e di psicologia. Il momento più aggregante, sabato 25 alle 10 al teatro Arena, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con uno spettacolo al quale gli uomini, in rappresentanza di tutte le associazioni di volontariato, leggeranno frasi contro la violenza, le 6 scuole di ballo proporranno balletti sullo stesso tema e le compagnie teatrali di Gad e Gam porteranno in scena due brevi pieces teatrali. Un impegno preso negli anni con murales, il primo dedicato ad Iskra, la studentessa 21enne di Mesola, uccisa dal padre e l’altro dove i petali di rose che scendono dal volto di una ragazza, si trasformano in lacrime di rosso vermiglio, simbolo del sangue versato da tutte quelle donne alle quali è stato spento il sorriso per mano maschile. Il primo cittadino ha evidenziato come ogni tre giorni venga uccisa una donna e "finché ne morirà anche una sola ci sentiremo sempre sconfitti e impegnati a combattere questa battaglia" mentre l’assessore ha evidenziato come ogni occasione sia importante per cercare di debellare "un piaga sociale". "Le donne vittime di violenza – hanno concluso le due esponenti della giunta codigorese – devono avere la piena consapevolezza di trovare al loro fianco altre donne, amiche ed esponenti delle istituzioni, pronte ad aiutarle, garantendo loro anonimato, riservatezza e sicurezza. Finché ci sarà una sola donna minacciata, noi non avremo pace e non ci fermeremo".

cla. casta.