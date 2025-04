Uno spettacolo sulla vita sana. Ecco ’Noi...ad un passo dal cuore’

Si svolgerà domani sera al teatro Arena di Codigoro, con inizio alle 21 e ad ingresso gratuito lo spettacolo "Noi...ad un passo dal cuore". E’ stato presentato ieri dal sindaco Alice Zanardi, dal presidente del Comitato ferrarese di Msp Italia Lara Liboni e dall’assessore allo sport Samuele Bonazza. "Abbiamo supportato fin dal primo anno, anche economicamente, il progetto - dice il primo cittadino - ed adesso giunto al terzo, possiamo affermare che ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissi. Quali aggregazione, inclusione e il piacere di muoversi anche per persone diversamente giovani". Lara Liboni ha precisato come lo spettacolo "vuole essere una riflessione di questo primo triennio del progetto "Ad un passo dal cuore", che si prefiggeva di raggiungere corretti stili di vita attraverso la promozione dell’attività sportiva sia in palestra che all’esterno, coniugando sport e territorio. Si è creato socializzazione e inclusione sociale, apertura verso l’altro e si sensibilizzano le comunità sul rispetto delle diversità, facilitando le pari opportunità". A Codigoro sono 56 i partecipanti, ma il progetto è articolato su 5 comuni e nel triennio ha saputo muovere 620 persone in maggioranza donne. "Si può andare in palestra, nuotare o muoversi e questo fa benissimo ma quando le si fa insieme è più bello, divertente e si crea il gruppo coeso - conclude Lara - che cresce stando bene e che continua a muoversi praticando sport".

Claudio Castagnoli