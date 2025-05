Uno spettacolo teatrale alle origini dell’istituto Navarra

Il Teatro Barattoni di Ostellato si prepara ad accogliere un evento straordinario: la messa in scena della storia della scuola Navarra, un progetto educativo ambizioso che ha segnato la vita della comunità locale fin dall’inizio del XX secolo. Lo spettacolo, che si svolgerà martedì prossimo (6 maggio, in replica il 17 a Ferrara nella Sala Estense), è un tributo all’ideale di una scuola inclusiva, capace di superare le barriere sociali e di offrire un’istruzione di qualità a tutti, senza distinzioni.

La narrazione si snoda attraverso le vicende di un secolo, dalle speranze e aspirazioni del primo Novecento, fino ai momenti bui della Seconda Guerra Mondiale e alla lotta per la liberazione. È in questo contesto che i fratelli Navarra, uomini visionari e appassionati, decisero di dare vita a un sogno: fondare una scuola a Ferrara. La loro missione era chiara: offrire un’istruzione di qualità che potesse formare le nuove generazioni, aiutandole a risollevarsi e a costruire un futuro migliore.

La scuola dei fratelli Navarra non è stata solo un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di culture e valori. L’ideatrice, sceneggiatrice e regista dello spettacolo, la professoressa Maddalena Varsori, ha lavorato instancabilmente per realizzare questo progetto, sostenuta da un gruppo di collaboratori scelti tra gli studenti stessi. "Volevamo creare uno spazio in cui i ragazzi potessero esprimere le proprie emozioni e il proprio legame con la storia della nostra scuola", ha detto l’artefice dello spettacolo.