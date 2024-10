Uno spiraglio verso il futuro. Cento aziende in mostra. In Fiera arriva ’Work to Work’

Oltre 100 aziende che creano valore nel mondo del lavoro, 6 aree tematiche, più di 5.000 studenti universitari attesi: sono i numeri di ‘Work on Work’, la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro, che si terrà il 27 e 28 novembre nel quartiere fieristico. Istituzioni, imprese, università e società di servizi per il lavoro, la formazione e l’orientamento si confronteranno per due giorni, dando vita a incontri, workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, aggiornamenti normativi, per creare e alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento. Sei le aree tematiche dislocate all’interno dei padiglioni di Ferrara Expo, che faranno da percorso guida alla rappresentatività del lavoro: politiche attive sul lavoro e orientamento, ‘hr innovation’, welfare, formazione e consulting, normativa e diritto del lavoro, area placement. Ogni area tematica non sarà soltanto un luogo di incontro, ma sarà generatore di proposte, linee programmatiche e adozioni di metodi, regole e acquisizioni di procedure aggiornate in materia di formazione e innovazione. "La sfida delle sfide è il lavoro, questa fiera è l’occasione per realizzare un grande network sul territorio – sono le parole dell’assessore Angela Travagli -, c’è stata partecipazione da parte di tutti i portatori di interesse incontrati in questi mesi. Saranno due giorni di confronto, nei quali il Comune sarà presente con un suo stand dedicato". L’obiettivo del più ampio progetto ’Ferrara Obiettivo Occupazione’ portato avanti dall’amministrazione è quello di attrarre giovani talenti, promuovere l’autoimprenditorialità digitale, l’imprenditoria femminile e l’inclusione lavorativa delle nuove generazioni, valorizzando, oltre alla retribuzione, fattori come la qualità della vita, l’innovazione e la sostenibilità. Durante la fiera sarà presentato un nuovo canale Linkedin del Comune, dove verranno pubblicati bandi e opportunità lavorative. "Il quartiere fieristico si misura con un mondo delicato come quello del lavoro – commenta il presidente di Ferrara Expo, Andrea Moretti -, la fiera rappresenta una grande vetrina per il territorio ed il nostro compito sarà quello di valorizzare la parte positiva del mondo del lavoro, che esiste eccome.

Le istituzioni hanno risposto in maniera sorprendente". Durante la fiera si svolgerà la Ferrara Job Week: l’intera città si attiverà con iniziative collaterali volte a facilitare l’orientamento, la formazione e le opportunità di impiego. In particolare gli studenti universitari per due giorni avranno un’occasione unica: conoscere e confrontarsi con grandi aziende che hanno deciso di mettersi a disposizione. Tra gli ospiti sono annunciati il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon, il presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto, il presidente del Cnel, Renato Brunetta ed il presidente dell’Inps, Gabriele Fava. La Rai seguirà l’intero evento.