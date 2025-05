Uno sportello anti caporalato

La festa del primo maggio a Portomaggiore è stata l’occasione di ricordare l’inaugurazione dello Sportello per il lavoro, aperto con successo da alcuni mesi a Portoinforma con la partecipazione del presidente della Regione De Pascale e del prefetto di Ferrara Marchesiello. "Sono molto orgoglioso in questa occasione di ricordare la battaglia che stiamo facendo contro il caporalato e per il lavoro legale e dignitoso – è il ricordo del sindaco Dario Bernardi – Lo sportello dell’agenzia per il lavoro che abbiamo inaugurato a gennaio, assieme al presidente de Pascale e al prefetto, è un atto concreto per dare ai lavoratori di qualunque nazionalità, specialmente nel comparto agricolo, e alle aziende, un modo sicuro e legale di incrociare domanda e offerta, evitando intermediari illegali che sfruttano la condizione di necessità dei lavoratori, trattengono lo stipendio e costringono le persone in situazioni di degrado. In centinaia si sono rivolti a questo servizio, testimoniando la sua importanza per reprimere sacche di illegalità".