Uno sportello dedicato ai caregiver: "Porta semplificazione e vicinanza"

Nei comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, ha preso il via la sperimentazione del progetto "Sportello Caregiver", gestito da Cidas, con affidamento diretto di Aspems, nel quale potenzia le attività di accoglienza e informazione rivolte ai caregiver familiari. Il progetto "Sportello Caregiver" è stato presentato ieri mattina a Consandolo. "Si tratta di un progetto sperimentale – afferma Paola Tagliati, responsabile – che valorizza l’attività e la rete dei servizi nel nostro territorio". Il progetto si articola in due sportelli territoriali e uno sportello virtuale. "L’integrazione di questi sportelli, fisico e remoto, dimostrano come il progetto sia al passo con le tecnologie".

Ad affermarlo è l’amministratore unico Asp Eppi Manica Salvatori, Arturo Masini. L’amministratore ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo del Caregiver e l’atto di dare cura al prossimo.

Elena Rossi, sindaca di Ostellato, ha espresso la sua felicità per l’apertura dello sportello, sostenendo che nel territorio mancava un punto di ascolto. Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, si associa alle parole della sindaca, insieme all’assessore argentano Davide Zanotti. Le attività previste, che coinvolgono le figure professionali di due Care Manager e uno psicologo, comprendono l’accoglienza, la raccolta dei bisogni, l’orientamento ai servizi disponibili e alle relative modalità di accesso.

"Le nostre parole d’ordine sono semplificazione e vicinanza. Lo sportello telematico è un esempio di vicinanza perché mette tutti nelle condizioni di accesso".

A sottolinearlo è il direttore generale Asp Eppi Manica Salvatori, Cristiano Benetti, che si è soffermato sulla semplicità degli strumenti che le famiglie devono utilizzare.

Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione con gli enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di supportare concretamente le famiglie nella gestione quotidiana.

L’importanza della tecnologia è evidenziata anche da Milena Maltoni, responsabile settore anziani Cidas. "La tecnologia aiuta la comunicazione e l’accesso per chi non può spostarsi".

Giovanni Tarlazzi