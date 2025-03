Uno sportello dedicato al sovraindebitamento

Federconsumatori Ferrara annuncia l’attivazione dello sportello dedicato al sovraindebitamento, un’iniziativa pensata per supportare chi si trova in difficoltà finanziarie, offrendo consulenze gratuite e assistenza personalizzata, grazie al bando indetto dalla Regione Emilia Romagna. Lo sportello è disponibile nelle giornate di martedì e mercoledì di tutte le settimane dalle 9 alle 12 per chi desidera ricevere informazioni o per chi ha bisogno di essere supportato nell’istruzione di una pratica di sovraindebitamento. "La legge sul sovraindebitamento, prevista dalla Legge 3/2012 – spiega Federconsumatori Ferrara –, rappresenta una grande opportunità per coloro che non riescono a far fronte ai propri impegni finanziari ma desiderano avere una seconda possibilità. I vantaggi per le persone sovraindebitate sono il sostegno psicologico ed economico, i piani di rientro personalizzati, il rispetto della dignità e della privacy, una procedura rapida ed efficiente. I nostri esperti guideranno i cittadini passo dopo passo, garantendo un utile supporto".