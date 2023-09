Uno stand del Montalcini per presentare l’offerta formativa

In occasione dell’Antica Fiera di Portomaggiore l’amministrazione comunale ha gentilmente concesso al polo tecnico del "Levi Montalcini" uno spazio per poter presentare la sua ampia offerta formativa. Grazie alla disponibilità di un gruppo di docenti dell’Istituto Tecnico è stato infatti allestito uno stand, dove si è distribuito alla cittadinanza materiale informativo sui due indirizzi tecnici presenti a Portomaggiore, quello Tecnologico, legato a competenze elettriche, elettrotecniche e automazione e quello Economico, connesso invece ad una preparazione di carattere informatico e giuridico-economico. Nelle quattro giornate di fiera un gruppo di insegnanti in rappresentanza dei due indirizzi ha presenziato allo stand per fornire informazioni sulla scuola tramite la distribuzione di opuscoli informativi. Tantissime le visite allo stand di studenti ed ex studenti a testimoniare l’ottimo clima che si respira all’interno del Levi Montalcini. L’evento ha rappresentato un’occasione da non perdere per dare visibilità all’offerta formativa del territorio locale, sempre più aggiornata e attenta alle richieste ed alle incessanti trasformazioni in atto nel tessuto lavorativo per garantire agli studenti un futuro professionale inerente al percorso intrapreso. Soltanto con la divulgazione delle tante attività svolte dalla scuola, genitori e futuri studenti si possono rendere conto dell’offerta formativa.

f.v.