"Uno stanziamento per gli imprenditori"

Un "provvedimento legislativo di deroga per gli impianti frutticoli delle imprese, con un adeguato stanziamento finanziario, che consenta l’erogazione di interventi compensativi per i danni subiti nei mesi scorsi".

Questa è la richiesta che arriva dal deputato leghista Davide Bergamini nel corso del question time alla Camera, rivolto al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. "Ad agosto dello scorso anno Ferrara e Modena sono state colpite da un forte maltempo – ricorda il deputato del Carroccio – con ondate di pioggia e forte vento, che ha distrutto oltre a interi raccolti, di frutta e verdura, vigneti, oliveti anche serre, magazzini, fienili e altre strutture agricole. Ciò ha compromesso interi raccolti, già messi a dura prova dalla siccità. Senza contare i danni per le mancate prossime produzioni". Gli agricoltori "da tempo ci segnalano come le agenzie assicurative non siano disposte a stipulare contratti per questo genere di calamità".