"Uno studentato in via Alighieri"

Uno studentato in via Dante Alighieri, non è un sogno ma un progetto che il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, ha elaborato cavalcando l’esigenza di appartamenti a costi accessibili per gli studenti delle Università di Ferrara e di Bologna grazie alla felice collocazione geografica della cittadina, e al contempo trovando uno sbocco percorribile all’impiego dei quasi cinquanta appartamenti costruiti una ventina di anni fa ma ancora invenduti per una serie di vicissitudini proprietarie. Sono stati costruiti nell’ex area amministrativa della Colombani, riqualificando un edificio nel pieno centro di Portomaggiore, tra le vie Bernagozzi e Alighieri. Il mancato utilizzo degli appartamenti aveva comportato il progressivo riempimento dei parcheggi sotterranei, diventati l’habitat di zanzare e insetti molesti, più volte denunciati all’autorità sanitaria.

Problema risolto dall’acquisto all’asta da parte dell’immobiliarista ed ex vicepresidente della Spal, Roberto Benasciutti, che ha rimesso in funzione le pompe e bonificato i parcheggi sotterranei. "L’emergenza di alloggi per gli studenti universitari resta sempre più impellente – afferma il leader di Fratelli d’Italia di Portomaggiore –, come testimoniano anche le recenti manifestazioni di protesta inscenate pochi giorni fa a Ferrara e Bologna, con studenti che sollecitavano le amministrazioni pubbliche ad attuare iniziative al fine di contrastare la penuria di alloggi accessibili a costi contenuti, in particolare di quelli che provengono da fuori sede. Pensiamo che per affrontare questa emergenza anche Portomaggiore potrebbe fare la sua parte, facendosi carico del problema, valutando la possibilità di reperire alloggi da mettere a disposizione di questi studenti".

Un progetto che passa da una collaborazione che veda interpreti l’amministrazione comunale, l’Università, il privato e tutti i possibili soggetti interessati. Infine "mettendo a disposizione edifici sfitti riconvertendoli in studentati attraverso interventi sostenibili e strutturali, accedendo anche ai fondi di investimento messi a disposizione dal Fondo Investimenti per l’Abitare".

Questa la proposta del leader portuense del partito di Giorgia Meloni, Roberto Badolato, per andare incontro a queste necessità.

"C’è fame di questo segmento abitativo – riprende –, pensiamo ad esempio agli alloggi ora sfitti del complesso di via Dante Alighieri da potere inserire tra gli alloggi a canone vantaggioso, rendendoli così accessibili per studenti fuori sede attraverso adeguate modifiche che ne consentano poi l’uso in tal senso. Riteniamo che una tale soluzione, qualora attuabile e fattibile, finalizzata a dare risposta al problema del reperimento di alloggi per studenti, potrebbe rivelarsi una opzione favorevole sia per gli studenti, i quali grazie ai collegamenti ferroviari e viari potrebbero raggiungere le università sia di Bologna che di Ferrara comodamente in tempi brevi, che del nostro territorio, permettendoci di recuperare appartamenti ora sfitti e abbandonati e che rischiano sempre più di degradarsi con tutte le conseguenti penalizzanti problematiche del caso, trovandosi tra l’altro in pieno centro, incrementando nel contempo la presenza di nuovi cittadini che potranno creare maggior flusso di risorse a beneficio anche delle attività commerciali del territorio".

Franco Vanini