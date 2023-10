Uno ’Zaino sospeso’ di sorrisi. I regali distribuiti nelle scuole

Si è svolta, nei giorni scorsi, la distribuzione nelle scuole primarie Poledrelli e Barco-Villaggio Ina del materiale scolastico raccolto grazie all’iniziativa ‘Lo zaino sospeso’ organizzata del Lions Club Ferrara Ducale per donare alle famiglie con meno risorse materiale utile da utilizzare durante l’anno scolastico. Alla consegna l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Politiche Familiari Dorota Kusiak, Giorgio Ferroni e Carlo Cannafoglia in rappresentanza dei Lions, i docenti e alcuni rappresentanti dei genitori. "Con questa iniziativa vengono messi in campo tanti piccoli gesti che accendono il sorriso dei bambini e portano un po’ di serenità alle famiglie", ribadisce l’assessore Kusiak.