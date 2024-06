Un’Officina teatrale al Giardino. Vanno in scena comicità e poesia

FERRARA

Dieci anni di Officina Teatrale A_ctuar, in realtà anche qualcuno in più ma l’associazione nasce a cavallo tra il 2013 e il 2014 anche se già dal 2009 un gruppo di attori si era unito sotto la direzione del maestro argentino Carlos Branca. Qualche anno di esperienza e poi nel 2014, l’associazione con già qualche anno di attività alle spalle, nasce la Scuola di teatro per ragazzi, ideata come percorso di crescita culturale e di socializzazione positiva delle nuove generazioni. Fin da subito infatti la produzione scenica e l’attività pedagogica rivolta a bambini e adolescenti, si era concentrata sulla rilettura creativa dei romanzi per l’infanzia, della memoria storica e delle tradizioni popolari. Non a caso la compagnia sviluppa la propria ricerca artistica nel teatro d’attore e nel suo dialogo con la letteratura, la musica e la danza contemporanea, attraversando il teatro di figura, in particolare il linguaggio delle ombre. Proprio questa settimana, nel quartiere Giardino, con epicentro al Consorzio Factory Grisù, con cui da anni la compagnia ha una proficua collaborazione grazie anche all’intermediazione dell’Ufficio comunale di Area Giovani che lì ha la sua sede, inizia la Settimana delle Arti.

Giunta ormai alla quarta edizione, porta in città laboratori per ragazze e ragazzi tra teatro, musica e circo.

Insieme a loro un ricco programma di artisti provenienti da tutta Italia. Ad aprire la rassegna, ieri alle 18, il Riciclato Circo Musicale con una passeggiata musicale a cura della nota band marchigiana, conosciuta per i suoi concerti con strumenti creati con materiale di riciclo, vanta concerti in tutta Europa ma anche partecipazioni televisive. Secondo ospite oggi alle 18 GambeinsPallateatro con Il Sogno (Bubble & Clown Show), uno spettacolo comico e poetico. Un carretto d’altri tempi, uno strano amore, mimo e clown accompagnerà in un viaggio dal sapore antico. Domani, sempre alle 18 toccherà all’artista ferrarese Rodolfo Bandiera, sempre in giro per il mondo, famigerato incantatore di antichi serpenti: realizzerà marionette giganti di draghi.