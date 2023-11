Un’onda scura lungo il Po. Il fiume cresce di tre metri, decisive le prossime ore. Allerta anche sulla costa

Acqua e fango che corrono veloci verso il mare, un’onda scura come il cielo, hanno cancellato in una manciata di giorni – preistoria i 24 gradi di qualche settimana fa – lo spettro della siccità che ha screpolato i campi e il reddito degli agricoltori. Il fiume Po è cresciuto di almeno tre metri nelle ultime ore, ingrossato dalle piogge che sono cadute con forza nel Nord Italia. La striscia di sabbia dove i pescatori andavano a mettere seggiolino, cavalletto e canna – poco oltre il ponte della statale 16 – è stata cancellata, sommersa, mangiata dal fiume. Dopo lunghi mesi di sofferenza ilPo ha subìto un incremento di portata. A Pontelagoscuro +35% sulla media del periodo. E non è ancora finita.

"Il Po ogni ora cresce di 15 centimetri, nei prossimi giorni si calcola che si riverseranno tra queste sponde altri due metri d’acqua. In questo momento la situazione è sotto controllo, staremo a vedere cosa succederà", è il quadro di Andrea Poggioli, 40 anni. Generazioni che vivono da sempre tra quelle sponde. Suo padre Giuliano, uomo del fiume, 68 anni, ha le sue radici lì, tra le assi di una barca che manovra con l’esperienza che raccontano i capelli bianchi. Lui che dal banco di tornitore, nel reparto di una fabbrica, adesso sta al timone, la prua che punta all’aria aperta. Ha preso il testimone della famiglia Ludovico, 12 anni, che segue le orme e non tradisce una tradizione. La piena del fiume è una benedizione per chi pesca il siluro. E il ragazzino in questi giorni sta prendendo all’amo prede che sembrano più grandi di lui. La situazione è sotto controllo, garantisce Aipo-Agenzia Interregionale per il fiume Po. Il fiume è comunque un osservato speciale, i tecnici con gli occhi agli altimetri, alla corrente che scorre sempre più impetuosa. Non piove per mesi, il 2022 è stato un anno record, ora piove come Dio la manda. Tempo folle. E il livello sale, le ore che passano lente, la gente che dagli argini guarda quel gigante d’acqua che si è risvegliato all’improvviso. A novembre, il mese delle piene.

Alessandro Maccanti è il presidente dell’imbarcadero a Pontelagoscuro. Ha anche lui una lunga esprienza di fondali, secche e piene, lenta navigazione verso il mare. Dice: "Per il momento non c’è pericolo, certo la corrente sta trascinando masse enormi di rami e tronchi. Chi va in barca sul fiume deve prestare massima attenzione". Filiberto Raisi, 40 anni, a Stellata di Bondeno accoglie i pescatori che vogliono mettersi alla prova sul Grande Fiume. "Il livello è salito ma si riesce a navigare, ci sono una decina di pescatori fuori anche in questi giorni", spiega. Occhi aperti sull’evolversi della situazione. E non solo del fiume. Anche sulla costa, soprattutto nelle zone più fragili del litorale, si guarda con un po’ d’ansia al mare. Si prevede una forte intensificazione dei venti, con raffiche di burrasca molto intense. Il mare agitato disegna l’orizzone, in particolare al largo della nostra costa. Si incrociano le dita per non dover assistere ad un film già visto, quando al lido di Volano le onde si sono fatte avanti aprendosi un varco verso l’abitato, finito sott’acqua tra l’amarezza dei turisti che lì hanno la seconda casa, i mobili zuppi nel lago che si era formato nelle stanze. Sono previsti anche fenomeni di erosione del litorale. Sotto un cielo ancora grigio a disegnare il quadro è l’incertezza.