Un’opera d’arte con canne palustri: "Legame col nostro territorio"

In piazza Guglielmo Marconi è nata un’opera d’arte urbana fatta di canne palustri. Segna il legame di Argenta con il territorio, che apparentemente sembra essere andato un po’ perso, ma in realtà non è così. Come vivere la terra, come lavorare i suoi materiali rimane nel sapere degli artigiani, come Gianluca Trentini che ha supportato Zeno Franchini, l’artista che ha ideato e realizzato l’opera, e tutti i volontari che sono venuti anche da fuori regione per abitare Argenta un paio di giorni e dare una mano.

"Un sapere – racconta il sindaco Andrea Baldini – che rimane nelle battute dei tanti argentani che si sono fermati a chiedere cosa stesse nascendo e hanno ricordato come costruivamo noi gente di valle un tempo le sedie, i tetti delle case. Un sapere che è ritornato a galla nelle riflessioni del numeroso pubblico che mercoledì sera al Centro Mercato ha viaggiato per il Delta grazie alla presentazione di Wu Ming 1 del suo ultimo libro "Gli uomini pesce", e nelle discussioni generate alla conferenza che ieri, sempre al mercato, ha commentato il lavoro di ri-cucitura del centro con le Valli".

Si è cominciato a cucire per realizzare nuovi percorsi urbani e nuovi segni che avvicinassero il centro ricostruito dopo la guerra alle Valli; poi le Valli si sono avvicinate tremendamente questi ultimi due anni di eventi alluvionali.

"Il nostro percorso quindi cambia – aggiunge il primo cittadino – con il senso di responsabilità che sentiamo nel dover ripensare a un’Argenta dove il contatto con l’acqua deve rimanere un segno distintivo di ricchezza, biodiversità, e non un timore". E ancora: "Questa seduta in piazza Marconi ospiterà tutti, anche chi vorrà fermarsi e ragionare su come abbiamo cambiato nel tempo le nostre terre, e come adesso dobbiamo cambiare ancora. Riprendendo confidenza con le Valli e i suoi abitanti, i suoi materiali, le sue canne, perché viverle Valli significa conoscerle e imparare ogni giorno di più come trattarle, ricostruire la nostra comunità delle paludi. Grazie a Zeno Franchini, a Gianluca Trentini, a Basso Profilo che ha portato qui il festival le sue opere e i suoi momenti di riflessione, a tutti gli ospiti venuti da fuori che ci hanno portato qualcosa. Una settimana di eventi, tre anni di lavoro passati e nuovi argomenti per il futuro".

Franco Vanini