Vittorio Bernardoni, infine, riflette sul valore storico e sull’impatto economico del progetto. "Il sottomura aveva una funzione storica ben precisa, poi è diventato un’area agricola e per lungo tempo è rimasto in secondo piano. Questo progetto rappresenta una grande opportunità, perché permette di recuperare uno spazio importante per la città. Se gestito bene, può diventare un punto di riferimento e risultare sostenibile economicamente. In caso contrario, rischia di pesare sulle casse pubbliche. Mi sembra, però, un’operazione ben articolata e con buone prospettive per il futuro. Il successo dipenderà dalla sua gestione a lungo termine".