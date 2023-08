"Un’opportunità per i consumatori Prodotti di qualità"

"Il Saldo dei Saldi rappresenta un’imperdibile opportunità per i consumatori – commenta Giulio Felloni, presidente provinciale di Federazione Moda Ferrara e presidente della Federazione nazionale – al termine della stagione estiva, caratterizzata ancora da una buona offerta di prodotti di stile e qualità. Anche grazie ad eventi come questo, la Moda diventa più accessibile e continua a rappresentare una gratificazione personale". Il 6 luglio sono iniziati i saldi estivi 2023 e non nel primo sabato del mese come negli scorsi anni, per una durata media di circa 6 settimane. La nuova data è stata posticipata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Le carte di credito devono essere accettate dal negoziante.