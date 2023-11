Uomini maltrattanti, i dati: "Così si sono pentiti"

"Il problema maggiore è che molti degli uomini che fanno violenza, non si rendono conto di avere un problema". Parole forti di Michele Poli, responsabile del Centro ascolto uomini maltrattanti, che a Cento dal 2021 ha aperto uno sportello e che oggi segue 5 casi. "E’ attivo dal 20 ottobre, il primo anno è andato molto bene mentre quest’anno ha avuto un lieve calo dovuto anche all’apertura del centro dell’Asl – dice Poli –, si parla di circa una decina di uomini che sono venuti dall’inizio del servizio e ne siamo contenti perché, gli anni precedenti, a Ferrara da questa zona ne arrivavano 2 al massimo. Aver aperto lo sportello ha permesso l’incremento. Abbiamo sia chi viene spontaneamente sia, da poco, quelli inviati tramite Codice rosso o Tribunale dei minori perché hanno agito violenza sui figli. Qualcuno era arrivato appena maggiorenne. Riusciamo a produrre un cambiamento almeno in metà delle persone in un percorso di minimo un anno".

E anche per i ‘costretti’, i primi risultati sembrano positivi. "Dei 10 totali che sono transitati a Cento, sono tutti maltrattamenti fisici perché gli uomini purtroppo si rendono conto di aver fatto violenza solo dopo aver compiuto il gesto – prosegue – e fanno fatica a riconoscere la violenza psicologica. Sono tutti di Cento o dell’alto ferrarese, hanno fatto violenza fisica, qualcuna grave, per lo più su compagne e figli e qualcuno stalking. Un uomo non nasce violento ma lo diventa perché viviamo una cultura che ha tante componenti e somma di concause per costruire uomini violenti. Si parla di fare educazione ma serve formare persone che sappiano nuotare fuori dalla propria cultura e mettere a critica molte cose". E con Alessandra Frenza, presente per trattare l’argomento anche nella seduta serale del consiglio comunale, si è entrati ancor più nello specifico. "Fino a dicembre erano 10, 8 inviati dai vari servizi sociali del territorio e 2 spontanei – dice – Ora ne abbiamo 5 nuovi, con l’ultimo accolto: 4 di Cento e limitrofi e l’ultimo dal Veneto, accolto dallo sportello centese perché qui c’è una professionalità capace di trattare multiproblematicità legate anche all’Lgbt. Questi uomini hanno un’età che va dai 28 ai 40 anni, la maggior parte di quelli che vediamo a Ferrara si colloca tra i 30 e 40 anni. Il tratto comune è che per quanto possano riconoscere alcuni tipi di violenze come quella fisica, altre come quell psicologica vengono negate o minimizzate". Nella stessa serata anche lo Sportello Donna Giustizia di Cento ha presentato i dati parlando di 33 donne maltrattate accolte di cui 8 in carico da anni precedenti e 25 per la prima volta o tornate dopo un anno. Quest’ultimo è un dato in aumento mostrando la difficoltà di uscirne o anche solo di riconoscere la violenza subita. Delle 33, 25 sono italiane e 8 straniere, 24 hanno figli, ben 49, che hanno assistito alle violenze dove spicca il 42% della sessuale e il 36% stalking. Due donne sono attualmente in case rifugio e 1 nella casa voluta dal Comune.

Laura Guerra