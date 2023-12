Uomini maltrattanti, la storia: "Spaccavo oggetti, ero rabbioso. Poi il percorso per la rinascita"

Sta lavorando su stesso da quattro anni, spinto a guardarsi dentro proprio dal quella moglie, oggi ex, che era diventata lo sfogo della sua rabbia e frustrazione. L’imprenditore, 51 anni, per un periodo di tempo si è comportato da ’uomo maltrattante’. Ma ne è uscito insieme al Centro aiuto uomini maltrattanti (Cam) che a Ferrara è una realtà importante, con numeri in crescita.

Che cosa l’ha spinta a rivolgersi al centro?

"E’ stata la mia ex moglie, al tempo eravamo ancora sposati. Il nostro rapporto di coppia era gravemente in crisi, erano molto frequenti le liti e spesso la tensione era alta. Io non sapevo gestire le forti tensioni tra noi due e a volte perdevo la calma: gridavo, rompevo oggetti, e, ammetto, a volte l’ho anche strattonata. In quei momenti ero fuori di me. A quel punto lei mi disse che questi atteggiamenti le facevano paura e ha cercato un percorso specifico. Mi propose di contattare il Cam. Mi disse di non lasciarmi ingannare dal nome, ma di dare provare ad affidarmi agli esperti. A me quell’aggettivo ’maltrattanti’ mi creava moltissimi problemi, non mi sentivo per nulla una persona maltrattante, vista la mia natura piuttosto mansueta e accomodante. Tuttavia volevo salvare il nostro rapporto di coppia e la nostra famiglia: pensavo ai miei figli e mi dicevo che era mio dovere fare qualsiasi cosa per risolvere la situazione e tornare ad essere una famiglia felice. Mi sono fatto coraggio e ho contattato il centro".

Come si sente oggi dopo il percorso seguito?

"Mi sento trasformato, vivo le relazioni, tutte le relazioni, con una consapevolezza nuova. Non ho più problemi a gestire i momenti di tensione, ma so affrontarli. Riconosco la violenza intorno a me immediatamente e riesco quindi a rimanere saldo nel mio essere una persona che vuole il bene senza crollare e farmi trascinare via dalle emozioni come un bambino. Leggo i miei stati d’animo con puntualità e ho imparato a darmi qualche secondo di riflessione prima di agire".

Ha quindi compreso gli errori del passato?

"Certo che ho capito gli errori del passato, ma soprattutto ho cambiato me stesso dal di dentro: se non fosse avvenuto questo cambiamento, il riconoscimento degli errori compiuti non basterebbe per fermare le reazioni violente".

Che cosa si sente di consigliare agli uomini che hanno imboccato la sua stessa strada di allora?

"Consiglio di essere pazienti e di credere nel percorso che il Cam di Ferrara propone. All’inizio è molto difficile stare in gruppo e parlare apertamente in modo puntuale delle proprie azioni violente; è molto difficile accettare le risposte del gruppo perché ti inchiodano davanti alla realtài, alla concretezza delle azioni negative. Tra le tante difficoltà, ne cito solo un’altra: imparare a non parlare delle partner! Al Cam si lavora su sé stessi per cui è vietato spostare l’accento sulle responsabilità di altri. Al Cam si impara che, a prescindere da quello che il prossimo dice e fa, noi dobbiamo diventare capaci di risposte non violente. Ad un certo punto si intuisce che si sta riuscendo in questo: allora tutto diventa più facile".