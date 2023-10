Uomo 69enne Denunciato per Atti Osceni in Luogo Pubblico Personale della polizia locale ha denunciato un uomo 69enne per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo è stato sorpreso a masturbarsi in piazzale Castellina, in un luogo frequentato da famiglie e minori. Gli agenti lo hanno controllato e hanno sporto denuncia.