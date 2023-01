Uomo al centro per salvare la democrazia

Adriano

Facchini *

Sono decenni che sentiamo parlare di crisi e di periodo di transizione. Sembra che la attuale politica, di fronte ai gravi problemi che ci assillano (Cambiamento climatico, vergognosa disuguaglianza, inquinamento, disagio demografico) e che minacciano addirittura la continuità della specie umana, trovi come soluzione solamente lo scontro. L’innovazione tecnologica, che negli ultimi 60 anni ha guidato il cambiamento, provocando i guai sopracitati, ora, con la Digitalizzazione e l’Intelligenza Artificiale, sta dando una accelerazione senza precedenti al fenomeno, marginalizzando la stragrande maggioranza della popolazione umana, e provocando una sorta di genocidio umano e ambientale La buona conoscenza, la buona informazione e la socialità sono stati letteralmente massacrati. La creatività umana (genio), con i suoi valori ed i suoi sentimenti, sta ormai lasciando il posto agli algoritmi, la vera arma di dominio sull’uomo, a discapito della buona politica e del bene comune. La specie umana sta progressivamente perdendo la sua anima. Prima che sia troppo tardi occorre reagire con nuove idee recuperando almeno in parte quei valori che un consumismo sfrenato ci ha fatto accantonare. La nostra storia può insegnarci ancora qualcosa, per farci imparare un approccio nuovo e resiliente, ripartendo dalla base nelle piccole città come Ferrara, immaginando nuove aggregazioni e figure sociali come lo sono state, anche nella nostra provincia, a fine 800, le Cattedre Ambulanti, in una società che allora era impegnata prevalentemente in agricoltura. Qualcuno ha per questo suggerito la creazione della figura dell’Innovatore Sociale; una figura che sappia, ripartendo dalla base e coinvolgendo la gente, riportare al centro del discorso l’essere umano. Basta con gli Influencer ed i loro follower, figure che hanno dominato negli ultimi anni, manipolando la testa delle persone, senza valori e senza sentimenti, promuovendo il nulla. Più filosofia, più sociologia, più storia e più ecologia, per riaffermare la centralità della specie umana e per salvare in tempo la democrazia.

* Agronomo e studioso dei fenomeni Ambientali e Sociali