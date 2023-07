Uomo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale a Ferrara

Un violento diverbio in piazza della Cattedrale ha portato per un uomo alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità e danneggiamento. I fatti sono accaduti poco dopo la mezzanotte, nella serata fra lunedì e martedì scorso.Una pattuglia della polizia locale, ha risposto a una richiesta di aiuto di alcuni cittadini: due persone che stavano venendo alle mani davanti alla cattedrale. Un uomo (G.A. 44 anni originario del Marocco), visibilmente alterato a causa dell’alcool, si è rifiutato di farsi identificare, opponendosi al controllo degli agenti che lo hanno ammanettato. Nella cella di sicurezza ha continuato a dare in escandescenza: si è denudato, ha ridotto i propri indumenti a brandelli e danneggiato cuscini e coperte.