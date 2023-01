Uomo, marionette, intelligenza artificiale. Parla la sociologa

Cos’è l’intelligenza artificiale? Cosa la distingue dall’intelligenza umana? A queste e ad altre domande si propone di dare risposta la conferenza di Maura Franchi (sociologa Unipr), dal titolo ‘L’uomo e la marionetta. Presente e futuro dell’intelligenza artificiale’. L’evento in programma oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). L’appuntamento è il primo del ciclo incontri del 2023, a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara, ‘I colori della conoscenza. I linguaggi e le arti’. In apertura, Daniela Cappagli illustrerà il programma. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Il mondo in cui viviamo sta cambiando con rapidità crescente. Per questo è indispensabile comprendere i nuovi fenomeni. Nell’incontro intendiamo porre l’attenzione sull’Intelligenza Artificiale. Che cos’è l’intelligenza artificiale? Che cosa la distingue dall’intelligenza di un essere umano? L’uso di questa espressione ormai diffusa può servirci per comprendere meglio i cambiamenti sociali e culturali in atto? L’Intelligenza Artificiale è implicata in un’enorme e crescente tipologia di macchine e dispositivi. È possibile che l’Intelligenza artificiale elimini ogni nostra scelta, consentendo di trasferirla alla capacità delle macchine? Chi decide cosa è intelligente, una volta che la capacità cognitiva umana viene assegnata alle macchine? Che futuro avranno la libertà e la coscienza delle singole persone? Già porsi le domande giuste ci aiutano ad immaginare le nuove problematiche che le continue innovazioni tecnologiche propongono alla riflessione collettiva e alla formazione dei futuri cittadini del mondo. Il programma completo degli appuntamenti dell’Ariostea: http:archibiblio.comune.fe.it.