Uomo scomparso da otto giorni: "Ricerche al Cavo Napoleonico"

"Aiutateci a trovarlo. E’ scomparso da otto giorni." Mercoledì ha accompagnata una delle figlie a scuola. Poi è scomparso. Solo ieri abbiamo trovato la sua auto parcheggiata accanto al ponte sul Cavo Napoleonico tra Bondeno e San Carlo. Ci sono quattro bambine a casa che lo aspettano e una moglie disperata. Siamo davvero molto preoccupati. Serve l’aiuto delle forze dell’ordine ma anche di chiunque l’abbia incontrato o visto in queste ore". Hassan lancia un appello. E’ lo lo zio di Hajjaj Movtawal, l’uomo di 52 anni, residente a Pieve di Cento, scomparso da otto giorni. L’uomo, padre di famiglia, abita con la moglie e le figlie in una casa popolare nel paese del bolognese vicino alla città del Guercino. E’ un operaio metalmeccanico a Mascarino, lavora alla Orsi Group. Da otto giorni non si hanno più notizie di lui.

"Mercoledì ha accompagnato a scuola una delle sue figlie – racconta lo zio – poi è scomparso. Di lui non abbiamo più avuto notizie. La moglie non si esprime ancora bene in lingua italiana. Non sapeva cosa fare e come muoversi. Ha chiesto aiuto alle rispettive famiglie. Ha presentato la denuncia della scomparsa tre giorni fa alla stazione dei Carabinieri di Pieve di Cento".

La famiglia si è raccolta intorno a lei. Un terribile grido di aiuto che ha squarciato il silenzio della paura e dei timori. Da quel momento parenti e amici si sono precipitati ad aiutarla, arrivando da diversi comuni vicini. Oltre a presentare la denuncia di scomparsa, hanno incominciato tutti insieme, con amici, parenti, familiari, a cercare Hajjaj Movtawal. E ieri hanno trovato l’auto, una Citroen Picasso grigia, parcheggiata accanto al ponte che attraversa le acque del Cavo Napoleonico, in prossimità del confine tra il territorio di competenza di Terre del Reno e Bondeno. Lo chiamano ‘Ponte vela’. Purtroppo è tristemente noto, negli ultimi due anni, per almeno tre persone che hanno scelto di togliersi la vita, abbandonando li l’auto e scendendo a piedi verso le acque del canale. Un’ipotesi che famiglia e gli amici vogliono assolutamente scongiurare. Ma di fatto di Hajjaj Movtawal non ci sono tracce da ben otto giorni, se non quell’auto. Ieri sono intervenuti sul posto i carabinieri di Terre del Reno. Per ora non ci sono sommozzatori a setacciare le acque. Ma in tanti lo stanno cercando.

Claudia Fortini