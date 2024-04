Uomo trovato a terra e ferito alla testa, indagini della polizia

Una chiazza di sangue sul selciato. La bicicletta sul corpo. Un uomo disteso a terra nel bel mezzo di via Bentivoglio a Barco, nel cuore della notte. Ancora sono da chiarire le cause che hanno portato a questo episodio. Non si sa, infatti, se l’uomo steso a terra sia caduto accidentalmente o se sia stata provocata da altri fattori. Certo è che, a pochi metri di distanza, un’altra persona in stato di evidente alterazione è stata identificata dalla polizia, allertata assieme ai sanitari del 118. Gli agenti stanno ancora svolgendo verifiche per chiarire i contorni della dinamica. Tanto più che, l’uomo trovato sotto la biciletta e sanguinante al Barco, non aveva con sé i documenti, ma gli sarebbe stato trovato un cellulare. É ora ricoverato al Sant’Anna.